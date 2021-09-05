والدة منفذ هجوم نيوزلاندا تتهم عراقيين بغسل دماغه

2021/09/05 | 09:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيران الذين لم تذكر أسماءهم انتهزوا هذه الفرصة للتأثير عليه.

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