2021/09/05 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاحد، أن العراق يلعب دوراً حقيقياً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الإقليميين، مشيرا الى ان عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمثابة انتصار على داعش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية : العراق انتقل من مرحلة القتال إلى مرحلة الحوار المركز الخبري الوطني.

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