العمليات المشتركة تكشف عن استكمال الإجراءات لتأمين صناديق الاقتراع وطرق نقلها

2021/09/05 | 09:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن إجراءاتها لتأمين صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.الناطق الرسمي باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قال إن قيادة العمليات المشتركة ومن خلال اجتماعاتها المتكررة مع المحافظات واللجان الأمنية … Readmore

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