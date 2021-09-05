2021/09/05 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال عالم أميركي بارز إنه سمع للمرة الأولى عن تفشي فيروس كورونا، قبل أسبوعين، من أول تحذير أطلقته الصين في عام 2019 بشأن الجائحة التي اجتاحت العالم.ويقوض حديث الأستاذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالم أميركي : سمعت بفايروس كورونا قبل أن ينتشر بأسبوعين المركز الخبري الوطني.

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