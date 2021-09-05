بالصور.. مراسيم تشييع المرجع الحكيم في النجف الأشرف

2021/09/05 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم الاحد، في محافظة

النجف الاشرف مراسيم تشييع جثمان

المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم.

وشارك المئات من المعزين ومن جميع

المحافظات في التشييع حيث تجمعوا امام

منزل الفقيد للمشاركة في

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