2021/09/05 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإبرام عقود بين جيشي البلدين..الكاظمي يزور باكستان بعد أيام

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