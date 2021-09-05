صلاح الدين.. وفد أمني رفيع يطلع على خطط تأمين الانتخابات بخمس محافظات

2021/09/05 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد وكالة الأنباء العراقية (واع) اول وكالة اخبارية في العراق، وثاني وكالة تنطلق في المنطقة بعد وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، تأسست في عهد الرئيس السابق عبد الكريم قاسم في شهر آذار من العام 1959 ، كوكالة اخبارية رسمية ، وساهم عدد من الصحفيين العراقيين بتأسيسها

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