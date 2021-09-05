2021/09/05 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وصل رئيس اللجنة الامنية العليا لحماية الانتخابات ونائب العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، الى محافظة صلاح الدين للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بحماية الانتخابات.وأفادت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد أمني يزور خمس محافظات للإطلاع على خطط حماية الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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