نصيف تطالب مفوضية الانتخابات بوضع حد لعمليات شراء البطاقات الانتخابية

2021/09/05 | 10:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهل تعلم أن الذي يشتري بطاقتك الانتخابية سينهب مليارات الدولارات في حال فوزه بشكل غير مشروع في الانتخابات؟ خ

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