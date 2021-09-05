2021/09/05 | 10:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأحد، (5 أيلول 2021)، بحسب رصد مختصين.

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بغداد - بورصة الكفاح

147,350

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السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

146,000

بيع

147,750

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البصرة - بورصة

147,350

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السليمانية - بورصة

147,400

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الموصل - بورصة

147,600

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائمة الصباحية لأسعار صرف الدولار في سوق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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