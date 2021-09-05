الاهالي يتصدون لهجوم شنه داعش في بعقوبة

2021/09/05 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة الامنية في محافظة ديالى، الاحد، انه تم التصدي لهجوم مسلح قامت به عناصر داعش في بعقوبة.

وذكر رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لـ NRT عربية، (5 ايلول 2021)، انه "تم التصدي لهجوم قامت به عناصر داعش بالاسلحة الخفيفة ليلة امس السبت على ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، مما اسفر عن جرح اثنين من المواطنيين من دون وقوع ضحايا".

واضاف الحسيني، ان "الاهالي قاموا بصد الهجوم و اشتبكو مع عناصر داعش واجبروها على الانسحاب".

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