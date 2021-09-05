البصرة تنفذ 90% من خطة الزراعة الصيفية على مساحة 13.5 ألف دونم

2021/09/05 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية زراعة البصرة عن تنفيذ 90%‎ من الخطة الزراعية لموسم الصيف.

وقال مدير المديرية هادي حسين إن الخطة شملت زراعة 13563 دونما، تضمنت زراعة الباميا والخيار والبادنجان والذرة الصفراء والبيضاء والفلفل والرقي والبطيخ.

وبين حسين أن أبرز المشاكل التي واجهت توسعة الرقعة الزراعية هي ارتفاع نسبة الأملاح في المياه التي أثرت على زيادة المحاصيل الصيفية.

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