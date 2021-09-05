الشمري يصل الى صلاح الدين للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بحماية الانتخابات

2021/09/05 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل رئيس اللجنة الامنية العليا لحماية الانتخابات ونائب العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، الى محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "الشمري وصل الى محافظة صلاح الدين للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بحماية الانتخابات".وأضاف المصدر، ان "الشمري سيجتمع مع قيادات الانبار ونينوى ديالى وكركوك والاستماع الى مستوى جاهزية القطعات العسكرية والامنية في هذه المحافظات".

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