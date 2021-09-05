رئيس اللجنة الامنية العليا لحماية الانتخابات يصل إلى صلاح الدين

2021/09/05 | 10:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس اللجنة الامنية العليا لحماية الانتخابات الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، إلى محافظة صلاح الدين.

وقال مراسل “تقدم” إن رئيس اللجنة الامنية العليا لحماية الانتخابات الفريق اول الركن عبد الامير الشمري الى محافظة صلاح الدين.

واوضح ان الزيارة تأتي للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بحماية الانتخابات في محافظات صلاح الدين الانبار نينوى ديالى وكركوك والاستماع الى مستوى جاهزية القطعات العسكرية والامنية في هذه المحافظات.

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