2021/09/05 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن استشهاد وإصابة عدد من عناصرها في اشتباك مع عناصر داعش في كركوك.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقاه “المركز الخبري الوطني” ان “قوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشتباكات في كركوك تودي بحياة عناصر من الشرطة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

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