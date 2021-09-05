2021/09/05 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، اطلاق بوابة أور الالكترونية للخدمات الحكومية.وذكر بيان للامانة تلقاه “المركز الخبري الوطني” انه “انطلاقاً من حرص الحكومة العراقية على توفير الخدمات الإلكترونية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلق بوابة أور الالكترونية للخدمات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلق بوابة أور الالكترونية للخدمات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلق بوابة أور الالكترونية للخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).