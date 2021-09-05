الرئيس الإيراني: مستعدون لإجراء محادثات نووية لكن ليس تحت ضغط غربي

2021/09/05 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات نووية لكن ليس تحت ضغط غربي، مشدداً على أن تنتهي المحادثات برفع العقوبات عن الشعب الإيراني.

وذكر رئيسي أن ممارسة الضغوط والتهديدات والعقوبات لا تتطابق مع مبدأ الحوار، مشيراً إلى أن طهران لن تتراجع عن مصالح الشعب الإيراني في المفاوضات، وشدد على أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات نووية، لكن ليس تحت ضغط غربي.

وجاءت تصريحات رئيسي بعد تصريح كبير مبعوثي الولايات المتحدة للمفاوضات النووية في فيينا روبرت مالي في وقت سابق حين أكد أن إدارة الرئيس جو بايدن لا يمكنها الانتظار إلى الأبد حتى تقرر إيران أنها تريد استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 .

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