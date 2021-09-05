2021/09/05 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عمق العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، التي قال إنها وصلت إلى مستوى عالٍ من التعاون، مشيداً بدور جلالة الملك عبد الله الثاني في تنمية هذه العلاقات، وحضوره الفاعل في القمم الثلاثية، ومؤتمر بغداد للتعاون … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين العراق والاردن والتعاون المشترك في شتى المجالات) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين العراق والاردن والتعاون المشترك في شتى المجالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).