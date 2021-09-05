2021/09/05 | 10:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاحد، العثور على عشرات المقابر الجماعية لضحايا الإرهاب، إبان تواجد عناصر داعش في بعض المحافظات العراقية، فيما كشف عن وجود عدة أسباب حالت دون فتح تلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على عشرات المقابر الجماعية لضحايا “داعش” في عدة مناطق المركز الخبري الوطني.

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