2021/09/05 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة محلية أن الحكومة المصرية تتجه لفرض المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الشروق" (مستقلة) عن مصدر حكومي وصفته بـ"المطلع" أن وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، قدمت تقريرا رسميا لمجلس الوزراء، كشفت فيه عن تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحور "دلتا" في الكثير من المحافظات وبخاصة بين الفئات العمرية الأقل من 16 سنة.



‎

وأضاف المصدر أن التقرير أشار إلى زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية، وخطورة أعراض متحور "دلتا" واحتمالية زيادة نسبة الوفيات بين المصابين.

‎ونوهت الصحيفة نقلا عن مصدرها إلى وجود اتجاه داخل الحكومة يميل إلى ضرورة فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات والمؤسسات الحكومية ومقرات الوزارات، مع ضرورة عودة الحملات في الشوارع على المواطنين غير الملتزمين بتلك الإجراءات وبخاصة ارتداء الكمامات الواقية.

‎ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد تقرير وزيرة الصحة صدرت تعليمات من مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية بالاستعداد لشن حملات في الشوارع لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتحرير محاضر بحق غير الملتزمين بتطبيق تلك الإجراءات.

‎وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الفترة المقبلة، ستتخذ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، العديد من القرارات الخاصة من أجل السيطرة على الأوضاع الصحية بالبلاد، والتي قد يكون منها مواعيد بدء الدراسة وكذلك عودة بعض الإجراءات الاحترازية لأماكن التجمع والترفيه، كما أنه سيتم تطبيق الغرامات فى المترو ووسائل النقل والمواصلات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، فضلا عن تجهيز المستشفيات التابعة للصحة والتعليم العالي أيضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دلتا يهاجم شرائح دون الـ16 عاما.. تعرف على التفاصيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دلتا يهاجم شرائح دون الـ16 عاما.. تعرف على التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).