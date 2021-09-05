قريبا… لقاء عراقي ـ تركي عالي المستوى بشأن ملف المياه

2021/09/05 | 10:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديعقد العراق وتركيا خلال الايام القليلة المقبلة لقاء عالي المستوى للتباحث بشأن ملف المياه بينهما، بهدف التوصل الى اتفاق متكامل يضمن حصص الانهر المشتركة.وقال المستشار بوزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه “النور نيوز” إن ” اللقاء المهم الذي سيجري في تركيا، سيتم فيه تعزيز ما …

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