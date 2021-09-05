في البصرة.. تنفيذ 90 %‎ من الخطة الزراعية الصيفية

2021/09/05 | 10:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية زراعة البصرة، الاحد، عن تنفيذ 90%‎ من الخطة الزراعية لموسم الصيف.وقال مدير عام مديرية زراعة البصرة، التابعة لوزارة الزراعة، هادي حسين غب حديث لوكالات محلية، أن “الخطة شملت زراعة 13563 دونما، تضمنت زراعة الباميا والخيار والباذنجان والذرة الصفراء والبيضاء والفلفل والرقي والبطيخ”.واوضح حسين أن “أبرز المشاكل التي واجهت توسعة الرقعة الزراعية …

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تنفيذ 90 %‎ من الخطة الزراعية الصيفية أولاً على النور نيوز.

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