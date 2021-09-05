2021/09/05 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اطلاق بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية.وذكرت في بيان ان : البوابة ستتيح وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، عبر النافذة الواحدة.وهي أحد العناصر الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية.واضافت ان: البوابة تعمل ضمن بيئة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي تَشكّل حديثاً، ويُعدُّ التجربة الأولى من نوعها في العراق، الطامحة إلى بلوغ إدارة الكترونية شاملة.وبإمكان المواطنين الوصول إلى خدمات البوابة، عبر الرابط الإلكتروني الآتي:‏https://ur.gov.iqوخَصّصت دائرة مركز البيانات الوطني، رقم الهاتف (5599) لتقديم الخدمات الإرشادية إلى المواطنين، للاستعلام عن الخدمات المتاحة./انتهى3

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