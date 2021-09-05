مقتل 13 عنصراً من الشرطة العراقية بهجوم لداعش قرب كركوك

2021/09/05 | 10:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأحد مقتل وإصابة عدد من قوات الشرطة الاتحادية بعد اشتباكها مع عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان مقتضب على تويتر إن الاشتباكات وقعت في قاطع ناحية الرشاد بالمحافظة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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