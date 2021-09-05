بعد عقوبة إيقافه.. شيكابالا يوجه رسالة لرئيس اتحاد كرة القدم ولجمهور الأهلي

2021/09/05 | 10:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب لاعب نادي الزمالك المصري، محمود عبالرازق شيكابالا رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم، بالنظر إلى ما فعله بـ"عين الأب".

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