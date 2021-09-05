2021/09/05 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تعلن الحصيلة الامنية للـ24 ساعة الماضية المركز الخبري الوطني.

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