2021/09/05 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قد يعترف بحكم حركة طالبان في أفغانستان، في حال طبقت 5 شروط تعتبرها بروكسل معيار لمصداقية وعود الحركة، بأنها تغيرت عن فترة حكمها الأولى.والدافع الأوروبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوربي يضع 5 شروط للاعتراف بحكم طالبان المركز الخبري الوطني.

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