2021/09/05 | 11:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاء القبض على عدد من عناصر داعش المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية استخبارية.. الحشد يطيح بعدد من عناصر داعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية استخبارية.. الحشد يطيح بعدد من عناصر داعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).