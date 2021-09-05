وافد قطبي يقترب من أجواء العراق.. وتغيّرات متسارعة تزيح موجات الصيف

2021/09/05 | 11:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى قرب انقضاء فصل الصيف في العراق، مع وجود فرص لاعتدال الطقس.

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وقال المتنبئ الجوي محمد الدوري في توضيح تابعه "ناس" (5 أيلول 2021)، إن "الخريطة تشير الى ان هناك منطقة كبيرة من الضغط الجوي المنخفض [ L ] ستتركز شرق القارة الأوروبية خلال الايام المقبلة مرافقة لكتلة هوائية مبكرة قطبية المنشأ اندفعت جنوبًا جراء انفجار هواء القطب الشمالي ثم أغارت على دول البلطيق وإسكندنافيا وغرب روسيا وأوكرانيا وحتى اقصى شمال تركيا منذ عدة ايام جالبة معها شذوذ سلبي وتدني كبير بدرجات الحرارة لتلك المناطق وكل هذا ونحن ما زلنا في فصل الصيف فلكيًا".

واضاف أنه "ستهبط تلك الكتلة قطبية المنشأ نحو دول آسيا الوسطى لاسيما كازاخستان حيث ستهوي درجات الحرارة انخفاضًا هناك وبالتزامن مع ذلك تُقذف كتلة هوائية قطبية نحو سيبيريا مسببة الانجماد هناك".

وتابع الدوري، "قد تنحدر من هذا النمط شرق القارة الأوروبية كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات نحو (العراق) خلال بداية الثلث الثاني من ايلول - سبتمبر تدفع درجات الحرارة للانخفاض".

وأشر المتنبئ، "عدم وجود فرصة لتنامي مرتفعات جوية فوق العراق وهذا يعني اقتراب اعتدال الاجواء وتحولها إلى الخريفية في غضون أيام معدودات".

ولفت الى ان "ديناميكية الغلاف الجوي في النصف الشمالي للأرض اظن انها بدأت تتغير سريعًا إلى النمط الخريفي حتى قبل مجيء فصل الخريف فلكيًا وسرعان ما سنرى إثر ذلك على أجوائنا في العراق حيث ان صفات فصل الخريف تظهر جلية على خرائط الطقس لدي".

وأكد ان "إرهاصات التحول الجوهري في الطقس بدأت وستأخذ منحنى سريع في تصوري".

وشدد الدوري، على "اهمية التاكد من عمل السخانات بشكل جيد، حيث في غضون اقل من أسبوعين لا بُد من إعادة تشغيلها، خصوصا للاشخاص الذين لا يفضلون المياه الباردة في الاستحمام".

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