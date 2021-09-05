هجوم اخر لداعش على نينوى يوقع عدد من القتلى

2021/09/05 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 3 اشخاص من الجيش العراقي، اليوم في تعرض لداعش على قضاء مخمور شرق الموصل.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية إن "3 عناصر من الفرقة ١٤ في الجيش قتلوا صباح اليوم، في تعرض لداعش على قضاء ممخمور شرق محافظة الموصل".

وأضاف ان "القوات الأمنية تمكنت من صد التعرض بعد مقتل عدد من عناصر داعش".

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