اندلاع حريق داخل شركة بيبسي وثلاثة مخازن اخرى جنوب العراق

2021/09/05 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل 4 مخازن عملاقة يعود احدها الى شركة بيبسي كولا ومخازن اخرى تحتوي على مواد انشائية واجهزة كهربائية وعطور اضافة إلى عجلات مدنية قريبة من موقع الحادث في محافظة واسط.

وذكرت المديرية فغي بيان تلقى NRT عربية، نمسخة منه، (5 ايلول 2021)، "شاركت 45 عجلة اطفاء بكامل معدتها وطواقمها التي عملت في أبعاد ألسنة النيران وخطرها عن الدور السكنية القريبة من المخازن المحترقة في منطقة الكوت الجديدة، وفقا لبيان المديرية".

واضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني النيران طوقت وعزلت فاقتحمت فأخمدت بعد ان نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخازن التجارية المحترقة حتى طوقت ومنعت امتداد ألسنة النيران فسيطرت بشكل كامل على الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية"، لافتا الى ان "الدفاع المدني طالب بفتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخازن التجارية المحترقة".

N.A

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