2021/09/05 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة حراس على الأقل من القوات الداعمة للجيش الباكستاني وأصيب 20 شخصا بجروح، عندما فجر انتحاري على دراجة نارية نفسه في كويتا، غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في باكستان قرب الحدود الأفغانية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في باكستان قرب الحدود الأفغانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).