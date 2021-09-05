2021/09/05 | 11:05 - المصدر: عين العراق

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الأحد 5 سبتمبر 2021 | 10:46 صباحاً

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لجنة عليا لوضع الآليات الخاصة بترشيح بغداد عاصمة للكتاب 2023

شكلتْ محافظة بغداد لجنة عليا، من اجل وضع الاليات والاجراءات التي ترافق ترشيح بغداد عاصمة الكتاب للعام 2023، فيما اكدت ان تلك الاليات تتضمن تأهيل المناطق التاريخية والحضارية المهملة واحياء الجوانب الفولكلورية والتراثية.



وقال المعاون الفني للمحافظ حيدر والي، ان "الترشيح تم بدعوة من منظمة (اليونسكو) للتربية والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة"، مضيفا ان "اللجنة التي شكلتها المحافظة اعدت ملفا بذلك ورفعته الى المنظمة لدراسته والبت به".



واضاف ان "اللجنة العليا التي شكلتها المحافظة، اعدت برنامجا اخذ بالاعتبار المكانة الحضارية لبغداد والتي تضم العديد من المراكز العلمية والمكتبات العامة ما بين اهلية وحكومية، اضافة الى البيوت الثقافية التي تمثل رموزا وشخصيات مهمة".



وتابع والي ان "بغداد تضم ايضا المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي، علاوة على دار المخطوطات العراقية التي تحوي 47 الف مخطوطة، اضافة الى دار الكتب والوثائق، والمجمع العلمي، وكذلك بيت الحكمة".وبين المعاون الفني للمحافظ ان "الخطة تتطلب رصد ميزانية خاصة تتضمن استقبال وارسال للوفود للاطلاع على المراكز الثقافية وتقييم مدى استحقاق بغداد لذلك، وتهيئة وتأهيل المراكز العلمية والثقافية والحضارية والمكتبات والقصور المهدمة التاريخية، وكذلك احياء الجوانب الفولكلورية والشعبية للعاصمة".

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