استقرار أسعار الدولار في بغداد وكردستان

2021/09/05 | 11:05 - المصدر: يس عراق

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بغداد/ المدى

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي كوردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد صباح اليوم 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم امس السبت.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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