ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش على الشرطة الاتحادية في كركوك

2021/09/05 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الشرطة الاتحادية إثر هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش، في محافظة كركوك إلى 12 قتيل بينهم ضابط و3 مصابين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة حادث كركوك فجر اليوم الى ارتفعت الى 12 شهيدا بينهم ضابط و3 مصابين".

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوات الشرطة الاتحادية اشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك".

واضاف البيان ان "الحادث أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من عناصر الشرطة".

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