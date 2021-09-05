2021/09/05 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده تناقش نقل السفارة الإيطالية في أفغانستان مؤقتاً إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الوزير الإيطالي خلال زيارته الى أوزباكستان: “في الوقت الراهن، نناقش مع شركائنا مكان نقل السفارات”، مضيفاً أن “الوضع الأمني في كابول غير مناسب لإعادة فتح المقرات الدبلوماسية، لذلك أصبحت فكرة نقلها مؤقتاً إلى الدوحة أكثر اتساقًا”، وفق ما ذكرت نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”.

التالي

منذ 11 ساعة

وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

منذ 12 ساعة

مصرع 5 من البحرية الأمريكية في حادث تحطم مروحية

منذ 13 ساعة

رصد حالتي إصابة بـ”جنون البقر” في لحوم مصدرة من البرازيل الى الصين

منذ 14 ساعة

أنباء عن اقتحام “طالبان” مقر حاكم ولاية بنجشير

منذ 15 ساعة

دولة اوربية تلزم الوافدين الأمريكيين بالتطعيم ضد كورونا

منذ 15 ساعة

آخر أضرار إعصار “إيدا”..



تسرب نفطي في خليج المكسيك

منذ 16 ساعة

لفئات معينة..



الكشف عن أهمية “الجرعة الثالثة” من اللقاحات

منذ 18 ساعة

“مفارقة عجيبة” قد تطرأ في استراتيجية البنتاغون إزاء أفغانستان

منذ 19 ساعة

“التيار الوطني الحر”: مخطط إسقاط الرئيس اللبناني سيفشل

منذ 19 ساعة

السعودية ترحل 9929 مخالفاً منذ نوفمبر الماضي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تنقل سفارتها في أفغانستان إلى الدوحة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تنقل سفارتها في أفغانستان إلى الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).