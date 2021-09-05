ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش من الشرطة الاتحادية في كركوك

2021/09/05 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش، من الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك إلى 12.وقال المصدر، إن “الطب العدلي تسلم 12 جثة تعود لعناصر في الشرطة الاتحادية، ففي البداية وصلت 11 جثة إلى القسم، تبعها وصول جثة أخرى، كانت مفقودة، وهي لمفوض من اهالي الناصرية، ليصبح عددهم …

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