الحكيم يطالب بوضع معالجات جذرية في المناطق الأمنية الهشة

2021/09/05 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأحد، بوضع “معالجات جذرية” لسد الثغرات في المناطق الأمنية “الهشة” وقال الحكيم في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، “تابعنا بقلق بالغ نبأ التعرض […]

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