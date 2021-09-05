قيس سعيّد لوفد أميركي: ما اتخذناه من قرارات ليس انقلابا

2021/09/05 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقاءه مع وفد من مجلس الشيوخ الأميركي أنّ القرارات التي اتّخذها ليست انقلاباً، إنّما كانت في إطار الدستور وتستند إليه وهدفها حماية الدولة من خطر داهم.

سعيّد أضاف: تحركاتنا ليست انقلاباً، إنّما كانت في إطار الدستور وتستند إليه وهدفها حماية الدولة من خطر داهم.



وتترقب تونس إعلان سعيّد لخريطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.

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