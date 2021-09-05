السفير التركي يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس اردوغان الى بغداد

2021/09/05 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السفير التركي علي رضا غوناني عن زيارة قريبة للرئيس رجب طيب أردوغان لبغداد.

وأكد السفير التركي خلال لقاءه مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أن أردوغان يعتزم القيام بزيارة خاصة للعراق، لافتاً إلى أن استقرار العراق استقرار للمنطقة.



ويعوّل العراق على الاجتماعات التي انطلقت مع الجانب التركي للتوصل إلى تفاهمات تحسم أزمة المياه في نهر الفرات.

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