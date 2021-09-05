الديمقراطي الكردستاني ينفي قتله 7 مسلحين من حزب العمال

2021/09/05 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني الأحد مزاعم نشرتها وسائل إعلام تابعة لحزب العمال الكردستاني حول قتل سبعة مسلحين من البككه في أربيل من قبل عناصر الديمقراطي.

وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني محمود محمد في بيان: نعلن للجميع بأن هذا الادعاء لا أساس له، ويهدف من إيراده لاسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لإخفاء جرائم البككه وتبرير أعمالهم واعتداءاتهم غير القانونية على امن إقليم كردستان.

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