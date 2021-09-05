مكتب السيستاني يصدر بياناً بشأن وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي في لبنان

2021/09/05 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجفاصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الاحد، بياناً بشأن وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان.وذكر المكتب في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه انه "تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ وفاة سماحة العلامة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عبد الأمير قبلان (رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان) الذي فاضت روحه الزكية الى بارئها بعد عمر مبارك حافل بالعطاء في سبيل دينه ووطنه والسعي في خدمة الناس وقضاء حوائجهم وإصلاح ذات بينهم ".وأضاف: "وإننا إذ نعزي في هذا المصاب الفادح أسرته الكريمة وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الكرام وعموم المؤمنين في لبنان العزيز نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته ويحشره مع اوليائه محمد وآله الطاهرين ويمنّ على ذويه ومحبّيه وعارفي فضله بالصبر والسلوان.ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

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