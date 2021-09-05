2021/09/05 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نعى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الأحد، رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان عبد الامير قبلان.وذكر المكتب الاعلامي للمرجع السيستاني في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السيد السيستاني ينعى رحيل عبدالأمير القبلان المركز الخبري الوطني.

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