شارع الصناعة يستعد لإقامة مهرجان إعادة إحيائه والفتح خلال ساعات الليل لأول مرة منذ 2003

2021/09/05 | 11:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تجري الشركات والمحلات التجارية في شارع الصناعة بمنطقة الكرادة ببغداد، تحضيرات واسعة بعد اعادة اعمار وتزيين الشارع استعدادًا للعودة لفتح المحلات حتى ساعات متأخرة من الليل وابتداء من 1 تشرين الاول المقبل، فيما سيتم اقامة مهرجان وفعاليات قد تمتد لشهر كامل من تاريخ الافتتاح.

وتم الاتفاق خلال اجتماعين من قبل عدد من الشركات والمحلات التجارية لاعادة احياء شارع الصناعة وفتح الشارع ليلًا بالنسبة لشركات ومكاتب الحاسبات بعد اغلاق دام لـ18 سنة من سنة 2003، ومن المؤمل ان تكون شركة هواوي الراعي الرسمي للتكنولوجيا ولمدة 30 يوم من تاريخ فتح الشارع والذي تم تحديده بتاريخ 1/10/2021.

وتم الاشتراك والتعاون مع امانة بغداد وبلدية الكرادة ودائرة كهرباء الرصافة لتوفير الدعم كالانارة الخارجية وصيانتها وربطها بخط الطوارئ بالاضافة الى توفير الجهود الخدمية لابقاء هذا الشارع بابهى صورة، بحسبما تضمن اجتماع الشركات وممثلي المحال التجارية في شارع الصناعة،بالاضافة الى توفير دوريات الشرطة وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.

ومن المؤمل عقد اجتماع ثالث واخير سيتم به الاتفاق للاعلان على الفعاليات والمهرجان المقام في هذا الشارع مع خصومات للزبائن وهدايا والتي ستتم خلال الشهر الاول من الافتتاح والذي سيكون بتاريخ 1/10/2021.

ومن بين التغييرات الذي سيشهدها الشارع البقاء حتى اخر الليل وانتشار الشقق السكنية حديثة البناء لطلاب المحافظات، فضلا عن وجود مساع من قبل احدى المحلات لبناء كوفي شوب طلابي يفتح ليل نهار، وبدء مرور قسم من الكيات النفرات بشارع الصناعة ليلا.

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