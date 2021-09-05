طقس العراق: اليومان المقبلان سيشهدان ارتفاعًا بدرجات الحرارة

2021/09/05 | 11:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأسبوع الحالي، فيما توقعت ارتفاعًا بدرجات الحرارة لليومين المقبلين.

وقال بيان للهيئة تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحوًا ودرجات الحرارة ترتفع قليلًا، حيث ستسجل درجات الحرارة في بغداد 42، فيما ستسجل محافظة البصرة 48 والناصرية 45، وميسان 46 درجة مئوية، وستكون الرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأضاف البيان أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء سيكون صحوًا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

ولفت إلى أن "الطقس يوم الأربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوًا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس فيها صحوًا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (20-30)كم س، مسببة تصاعد في الغبار في بعض الأماكن تنشط خلال النهار، ومدى الرؤية (6-8) کم وفي الغبار(3-5)كم".

وأشار إلى أن "الطقس يوم الخميس سيكون في المنطقة الشمالية صحوًا، درجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) کم، أما المنطقتين الوسطى والجنوبية فسيكون الطقس فيها صحوًا، درجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (20-30)كم س، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (6-8) کم، وفي الغبار(3-5)".

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