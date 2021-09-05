اخماد حريق هائل في واسط

2021/09/05 | 11:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوقت الفرق وعزلت فاقتحمت فأخمدت النيران.

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