مكتب المرجع السيستاني ينعى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان

2021/09/05 | 11:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الأحد، رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان عبد الامير قبلان.

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وذكر المكتب الاعلامي للمرجع السيستاني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 أيلول 2021)، "تلقينا بمزيد من الاسى والاسف نبأ وفاة العلامة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عبد الامير قبلان (رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان) الذي فاضت روحه الزكية الى بارئها بعد عمر مبارك حافل بالعطاء في سبيل دينه ووطنه والسعي في خلق الناس وقضاء حوائجهم واصلاح ذات بينهم".

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