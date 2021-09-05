بناء مركز مشترك لمعالجة ازمة المياه بين العراق وتركيا

2021/09/05 | 11:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المستشار بوزارة الموارد المائية عون ذياب عبدالله، الاحد، ان اللقاء المهم الذي سيجري في تركيا، سيتم فيه تعزيز ما بدأته الوزارة من نشاطات تهدف لإيصال رأي العراق الواضح حول المياه المشتركة مع تركيا، كونها المصدر الرئيس لمياه نهري دجلة والفرات.

وقال عبدالله في تصريح تابعه NRT عربية، (5 ايلول 2021)، انه "يتم خلال اللقاء الذي جاء بناء على دعوة وجهها ممثل الرئيس التركي لوزير الموارد مهدي رشيد الحمداني، الاتفاق على الخطط المستقبلية لتركيا لإدارة مياه نهر دجلة، وتفعيل الفرق الفنية للمياه الدولية المشتركة مع دول الجوار".

واضاف، أن "هدف العراق ومن خلال الوزارة، الوصول الى اتفاقية دولية تورد ولا تلغى، ويتم تسجيلها في الامم المتحدة"، عادا الامر "قضية حيوية ومهمة وليست سهلة".

واوضح عبدلله، ان "وجود تعاون مع تركيا لإنشاء المركز البحثي المشترك ومقره بغداد، لتبادل الخبرات المتعلقة بشؤون المياه، بوجود خبراء مختصين بالأمن المائي، اضافة الى تنفيذ بعض المشاريع بمناطق محددة بحسب حاجتها للمياه، مع التشديد على التوصل الى اتفاقية ثنائية لتقاسم المياه المشتركة لنهري دجلة والفرات".

واكدمستشار وزارة الموارد بـ"بأن هناك مذكرة تفاهم كانت قد وقعت العام 2014 بين البلدين، والتي بالرغم من ان البرلمان التركي اقرها، بيد انها لم تصل الى العراق عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية"، مبينا انها "تضم 12 مادة ابرزها التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد حصة كل دولة منها".

N.A

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