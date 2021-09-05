الصحة: 20 مليون جرعة ستصل العراق حتى نهاية العام

2021/09/05 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن الإعداد لوصول كميات كبيرة من اللقاح نهاية العام الحالي، فيما أوضحت السبب المباشر للمباعدة بين جرعتي فايزر.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الامير في تصريح تابعته “يس عراق”، إن “تجهيز اللقاحات من الشركات بطيء، حيث إن العراق تعاقد مع الشركات المنتجة للقاح على توفير […]

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