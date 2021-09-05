نائب برلماني: قانون العفو العام سيرحل الى الدورة النيابية المقبلة

2021/09/05 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الوطنية صفاء الغانم، عن أن قانون العفو العام سيرحل الى الدورة النيابية المقبلة، مشيراً الى ان الدورة البرلمانية الحالية شارفت على الانتهاء ولم يتبق الا ايام معدودات من عمرها.واضاف الغانم :ان “هناك … Readmore

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